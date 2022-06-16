ABD, üst düzey DEAŞ elebaşını ele geçirdi

ABD'nin ön ayak olduğu DEAŞ ile mücadele koalisyonun verdiği bilgiye göre Suriye'de üst düzey bir DEAŞ elemanı yakalandı.

Operasyonun detaylarını Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu yekilileri paylaştı.

"Üst düzey bir DEAŞ lideri gözaltına alındı"



Açıklamada, "Koalisyon güçleri, 16 Haziran'da Suriye'deki bir operasyon sırasında üst düzey bir DEAŞ liderini gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişinin, örgütün deneyimli bir bomba yapımcısı, grubun Suriye'deki üst düzey elebaşlarından ve yöneticilerinden biri olduğu değerlendirildi." ifadelerine yer verildi.

Operasyonun Suriye’nin tam olarak hangi bölgesinde ve nasıl icra edildiğine açıklamada yer verilmedi.

"Operasyonda siviller zarar görmedi"

AA'nın haberine göre operasyonda ele geçirilen DEAŞ elebaşının kimliğine dair detaylar da açıklamada yer almadı.

Açıklamada. "Operasyon sırasında herhangi bir sivil zarar görmedi ve Koalisyon hava araçlarına veya araçlarına herhangi bir zarar gelmedi. Koalisyon güçleri, kalıcı yenilgilerini sağlamak için saklandıkları her yerde DEAŞ kalıntılarını avlamaya devam edecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

Medyanın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde operasyonun helikopterlerle Suriye’nin kuzeyinde yapıldığı belirtildi.