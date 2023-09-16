ABD, uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman Lopez'i teslim aldı Sinaloa çetesinin önde gelen isimlerinden 28 yaşındaki Ovidio, yakalanarak iade edildi. ABD'den yapılan açıklamada, "Topluma zarar verenler adalete hesap verecek" denildi.

AA & Ensonhaber

Kuzey Amerika ülkesi Meksika'yı altüst eden Ovidio Guzman Lopez'in ABD'ye teslim süreci tamamlandı.

Uyuşturucu baronu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu olan 28 yaşındaki Ovidio, Meksika'nın kuzeyindeki Culiacan kentinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ovidio, ABD'nin en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından Sinaloa çetesinin önde gelen liderleri arasında yer alıyordu.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Guzman'ın Meksikalı yetkililerce iade edildiği doğrulandı.

"Topluma zarar verenler adalete hesap verecek"

Başsavcı Merrick Garland da açıklamasında, Guzman'ın iade edilmesi sürecinde desteği için Meksika'ya teşekkür ederek şöyle dedi:

Bu faaliyet, Adalet Bakanlığı'nın Sinaloa karteline yönelik tüm operasyonlarının son adımıdır. Topluma zarar verenlerin adalete hesap vermesi için çabalarımızı sürdüreceğiz.

ABD'de fentanilin yayılmasında en büyük sorumlu

Washington'a göre dünyanın en güçlü kartelleri arasında yer alan Sinaloa, ABD'de fentanilin yayılmasında ve kullanılmasında en büyük sorumlu olarak geçiyor.

ABD, Aralık 2021'den bu yana Guzman'ın yakalanması için 5 milyon dolar para ödülü koymuş ve Meksika'ya da bu hususta baskı uygulamıştı.

Sinaloa çeteleri 10 askeri öldürdü

Ana yolları barikatlarla kapatan ve araçları ateşe veren Sinaloa çetesi mensupları, güvenlik güçleriyle çatışmış 10 askerin ölümüne, 35 askerin de yaralanmasına neden olmuştu.

Ordunun operasyonlarında ise 19 çete mensubu öldürülmüş, 21 kişi ise gözaltına alınmıştı.

Mermiler uçağa isabet etti

Culiacan Uluslararası Havaalanı yakınlarında silahlı kuvvetlerle çatışmaya giren çete üyelerinin silahlarından çıkan 2 mermi ticari uçağa isabet etmiş, yolcular büyük korku yaşamıştı.

Yakalanan Ovidio Guzman Lopez ise 2015'te babası "El Chapo"nun da tutulduğu Meksika Eyaletindeki Almoloya Hapishanesi olarak bilinen Federal Sosyal Uyum Merkezi'ne (CEFERESO) götürülmüştü.

Ovidio Guzman kimdir

Ovidio Guzman, en son yakalandığı 17 Ocak 2019'da bir dizi şiddet dalgasına yol açmıştı.

"El Chapo"nun oğullarından Ovidio Guzman'ın söz konusu tarihte yakalanmasının ardından çıkan olaylarda çok sayıda asker yaralanmış, 51 mahkum cezaevinden firar etmişti.

Onlarca araç ve iş yerinin ateşe verildiği olaylar sonucunda Guzman serbest bırakılmıştı.

"El Chapo" ABD'ye iade edildi

"El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman ise ABD'nin New York eyaletinde görülen davada temmuzda müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.