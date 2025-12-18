ABD, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneyi daha vurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amerika Birleşik Devletleri'nin uyuşturucuya karşı yürüttüğü adeta savaşta, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere gerçekleştirilen saldırılarla bir yenisi daha eklendi.

"TERÖRİST" KARTELLERE SALDIRI

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten görev gücünün ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla "Terör Örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlara ait bir tekneye daha saldırı düzenlediğini duyurdu.

Teknenin uyuşturucu kartelleri ile ilişkili olduğu vurgulanan açıklamada, "Doğrulanan istihbari bilgilere göre, söz konusu tekne Doğu Pasifik’teki bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı güzergâhı üzerinde seyir halindeydi ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetleri yürütüyordu." denildi.

4 ERKEK NARKO-TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyon sonucunda 4 erkek narko-teröristin öldürüldüğü aktarılırken, ABD askeri personelinde herhangi bir kayıp veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.