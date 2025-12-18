Jeffrey Epstein'ın malikanesinden yeni fotoğraflar yayınlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Jeffrey Epstein dosyası gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunmuştu.

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesinin Demokrat üyeleri, dosyaya ilişkin yeni fotoğraflar paylaştı.

BILL GATES DE DOSYAYA GİRDİ

Yani paylaşılan görüntülerde dünyanın en zengin insanlarından biri olan milyarder Bill Gates de yer aldı.

Fotoğrafta Bill Gates'in yüzü sansürlenmiş bir kadınla poz verdiği görüldü.

TARTIŞMA YARATAN FOTOĞRAFLARA YENİLERİ EKLENDİ

Görüntüler arasında bir Ukrayna pasaportu, kız çocuklarının gönderilmesiyle ilgili mesajların ekran görüntüsü ve Lolita'dan bir alıntı içeren bir ayak fotoğrafı yer alıyor.

Öte yandan başka bir fotoğrafta ise Epstein, etrafında kadınlar varken bilgisayar ile uğraştığı bir görsel de bulunuyor.

TRUMP'IN ESKİ DANIŞMANI İLE BERABER

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi Demokratlarının yayınladığı görüntülerden birinde Noam Chomsky, Jeffrey Epstein ile birlikte bir uçakta görülüyor.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve Jeffrey Epstein'ın birlikte vakit geçirdiğini gösteren daha fazla fotoğraf da yeni yayınlanan görüntüler arasında yerini alıyor.

95 BİN FOTOĞRAFLIK ALBÜM

Ne zaman, nerede ve kim tarafından çekildiği henüz bilinmeyen fotoğraflarda, Clinton, Epstein ve kız arkadaşı Ghislaine​​​​​​​ Maxwell ile birlikte görülürken, Prens Andrew, milyarder iş insanı Bill Gates ve eski Harvard Üniversitesi Rektörü Larry Summers gibi isimler de söz konusu malikanede çekilen fotoğraflarda yer alıyor.

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi üyelerinden Robert Garcia, yaptığı açıklamada, Epstein'e ait mülklerden çıkan son belgelerin "Jeffrey Epstein ile vakit geçiren zengin ve güçlü erkeklerin ve binlerce kadının görüntüleri de dahil, 95 binden fazla fotoğrafı" içerdiğini belirtmişti.