ABD vatandaşlarına Ukrayna'yı terk edin uyarısı

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği vatandaşlarına, güvenlik alanındaki 'öngörülemez durum' nedeniyle Ukrayna'yı derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nin açıklamasında, “Rusya’nın askeri eylemleri başlatma riskinin artması” nedeniyle Ukrayna’da güvenlik alanındaki durumun öngörülemez hale geldiği kaydediliyor.

"UKRAYNA'YI DERHAL TERK EDİN"

Açıklamada, “ABD Büyükelçiliği, Ukrayna’da bulunan ABD vatandaşlarını, ticari ulaşım araçlarını veya sahip oldukları diğer seçenekleri kullanarak Ukrayna’yı derhal terk etme olasılığını değerlendirmeye çağırıyor” ifadesine yer verildi.

DİPLOMATLAR DA UYARILMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı, 23 Ocak Pazar günü, Ukrayna’daki diplomatların bir kısmının ve aile üyelerinin gönüllü olarak ülkeden tahliyesini başlatma emrini vermişti. Bakanlık ayrıca Rusya’ya seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu.

RUSYA'DAN "HİSTERİ YARATILIYOR" TEPKİSİ

Bir gün sonra Almanya’nın, Ukrayna’daki diplomatlarının bir kısmını tahliye etme niyetinde olduğunu Ukrayna’ya bildirdiği öğrenildi. 25 Ocak’ta da Kanada, Ukrayna’daki diplomatların ailelerini tahliye etme kararını verdi.

Bu bağlamda, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugünkü açıklamasında, Batı’nın Ukrayna etrafında histeri yarattığını dile getirmişti.