ABD ve İran'ın Türkiye'de masaya oturacağı iddia edildi

ABD merkezli haber platformu Axios, Trump yönetiminin İran’a “müzakerelere açığız” mesajı gönderdiğini yazdı.

Haberde, Türkiye, Mısır ve Katar’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkilileri bu hafta Ankara’da bir araya getirmek için yoğun diplomatik çaba yürüttüğü iddia edildi.

ANKARA'DA ABD-İRAN ZİRVESİ OLASI

Axios’a konuşan üst düzey bir ABD yetkilisine göre, Trump yönetimi İran’a farklı diplomatik kanallar üzerinden bir anlaşma müzakere etmeye hazır olduğu mesajını iletti.

Axios’un iki ABD'li kaynağa dayandırdığı bilgiye göre Türkiye, Mısır ve Katar’ın, Witkoff ile İranlı yetkililer arasında Ankara’da yapılması planlanan olası bir görüşme için temaslarını sürdürdüğünü aktardı.

Üç ülkeden birisinin yetkilisi, sürecin ilerlediğini belirterek “Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” ifadesini kullandı.

Gazze’de ateşkes sürecinde de Trump yönetimiyle birlikte çalışan Türkiye, Mısır ve Katar’ın, ABD–İran arasında başlayabilecek müzakerelerle bölgesel bir savaş riskini önlemeyi hedeflediği vurgulandı.

TRUMP "İRAN ANLAŞMAK İSTİYOR" DEDİ

Beyaz Saray yetkilileri, Trump’ın İran’a yönelik olası bir askeri saldırı konusunda henüz nihai bir karar vermediğini ve diplomatik çözüm seçeneğinin masada olduğunu belirtiyor.

ABD tarafı, Trump’ın müzakerelere ilişkin son açıklamalarının bir blöf olmadığını savunurken, Washington yönetimi İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in diplomatlarına ABD’nin kabul edebileceği bir anlaşma yapma yetkisi verip vermeyeceğinden emin değil.

Donald Trump, Axios’a verdiği demeçte, ABD’nin İran’a yönelik olası askeri müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran yakınlarında, “Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir ABD donanma gücünün” konuşlandığını söyleyen Trump, buna rağmen diplomasinin hâlâ bir seçenek olduğunu ifade etti.

Trump, “İran anlaşma yapmak istiyor. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar” dedi.

Haziran 2025’te İran ile İsrail arasında 12 gün süren savaş öncesine de değinen Trump, İran’ın füze kapasitesinin İsrail için “yıkıcı bir sürpriz saldırı” riski taşıdığını öne sürdü. Trump, bu nedenle İsrail’e ilk saldırı için “yeşil ışık” yaktığını savunarak, “Saldıracaklardı ama savaşın ilk günü onlar için çok acımasız geçti. Liderlerini ve füzelerinin çoğunu kaybettiler” ifadelerini kullandı.