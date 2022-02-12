ABD ve Rusya, diplomatlarını Ukrayna'dan tahliye etmeye başladı

ABD, Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye hazırlanıyor. Rus haber ajansı RIA ise Rus diplomatların Ukrayna'yı terk etmeye başladığını duyurdu.

Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim giderek tırmanırken, ülkelerden bu yönde peş peşe hamleler gelmeye başladı.

Batılı istihbarat yetkilileri Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin giderek daha yakın olduğu konusunda uyarırken son olarak ABD, Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye hazırlanıyor.

ABD, ELÇİLİĞİNİ TAHLİYE EDİYOR

Associated Press'in haberine göre ABD'li yetkililer, Dışişleri Bakanlığı'nın Cumartesi günü Kiev Büyükelçiliği'ndeki tüm personelinin ülkeyi terk etmeleri emrini verdi.

Bakanlık daha önce Kiev'deki ABD büyükelçiliği çalışanlarının ailelerine ayrılmaları talimatını vermişti. Ama ayrılmak isteyip istemediklerini gereksiz personelin takdirine bırakmıştı.

Yeni hamle, Washington'un Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgali konusundaki uyarılarını artırmasıyla geldi.

AP'ye isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, sınırlı sayıda ABD'li diplomatın Ukrayna'nın uzak batısına, bir NATO müttefiki olan Polonya sınırına yakın yerlere yerleştirilebileceğini söyledi.

RUS DİPLOMATLAR DA UKRAYNA'DAN AYRILIYOR

Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan bir kaynak ise Rus diplomatların Ukrayna'dan ayrılmaya başladığını duyurdu.

Ancak bakanlıktan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BİDEN'DAN 'DERHAL AYRILIN' ÇAĞRISI

ABD'de ise Başkan Joe Biden, Ukrayna'daki vatandaşlarına seslenmiş ve artan Rus askeri hareketliliği nedeniyle ülkeden derhal ayrılmaları çağrısında bulunmuştu.

Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ülkede kalan ABD'lilerin tahliyesi için birlik göndermeyeceğini ifade eden Biden, bölgede işlerin 'hızlıca çığrından çıkabileceği'ni vurgulamıştı.

RUSYA: BATI ÜLKELERİ DİKKATLERİ BAŞKA YÖNE ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu açıklamalara yanıt vermekte gecikmedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Batı ülkeleri basının da yardımıyla, Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etme planları yaptığına yönelik yanlış bilgiler yayıyor. Batı ülkeleri kendi agresif hareketlerinden dikkatleri başka yöne çekmeye çalışıyor." denildi.

İNGİLTERE, VATANDAŞLARINA 'UKRAYNA'YI TERKEDİN' DEDİ

Öte yandan İngiltere, vatandaşlarına Ukrayna'ya zorunlu haller dışında seyahat etmeme ve ülkedeki vatandaşlarına da orayı terk etme tavsiyesinde bulundu.

Hükümetin açıklamasında "Ukrayna sınırlarında Ocak ayında bu yana artırılan Rusya güçleri, askeri hareket tehdidini artırıyor" ifadelerine yer verildi.

HOLLANDA DESTEK NOKTASI OLUŞTURACAK

Hollanda'nın Kiev Büyükelçiliği de, Ukrayna'daki Hollandalılara, zorunlu haller dışında kesinlikle ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti.

Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Hollandalılar için ülkenin batısında bir destek noktası oluşturulacak.

BİR ÇAĞRI DA NORVEÇ'LE ESTONYA'DAN

Norveç Dışişleri Bakanlığı da, Ukrayna'daki "ciddi ve öngörülemeyen güvenlik durumundan dolayı" vatandaşlarının ülkeyi terk etmesi ve zorunlu haller dışında ülkeye seyahat etmeleleri çağrısı yaptı.

Estonya da Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulundu.

İngiltere, Hollanda, Norveç ve Estonya'nın ardından İsrail de aynı çağrıyı yaptı.

İSRAİL: SICAK NOKTALARDA BULUNMAYIN

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Ukrayna'daki diplomatlarını ve ailelerini bu ülkeden tahliye etmeye karar verdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'da kötüleşen durum" nedeniyle büyükelçilik çalışanları ve ailelerinin tahliyesine karar verildiği belirtildi. Bakanlık ayrıca, Ukrayna'ya seyahat etmeyi planlayan İsraillilere bundan kaçınmaları uyarısında bulundu.

Ukrayna'da ikamet eden İsraillilerin de ülkede kalmaya devam etme hususunu yeniden gözden geçirmelerini isteyen Bakanlık, vatandaşlarına her halükarda sıcak noktalarda bulunmamalarını tavsiye etti.