ABD ve Rusya uçakları bu kez Baltık Denizi üzerinde daha karşı karşıya geldi Bir Rus jetinin Baltık Denizi üzerinde eğitim uçuşunda olan ABD'ye ait B-52 bombardıman uçağına önleme yaptığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Rusya ile Ukrayna arasında bir yılı aşkın süredir devam eden savaş sürerken bölgedeki ABD-Rusya çekişimesi de sürüyor.

Rus savaş uçakları geçtiğimiz hafta istihbarat için Karadeniz semalarında bulunan bir Amerikan insansız hava aracını (İHA) düşürmüştü.

Bu hamle üzerindeki tartışmalar sona ermeden bir Rus jetinin ABD'ye ait B-52 bombardıman uçağına önleme yaptığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

Söz konusu görüntülerin Baltık Denizi üzerindeki eğitim uçuşunda olan bir B-52'ye ait olduğu öne sürüldü.

ABD'nin en güçlü bombardıman uçağı

ABD ordusunun en güçlü bombardıman uçağı olan B-52, maksimum kapasitede kanatlarda ve gövde içerisinde toplam 45 adet bomba taşıyabiliyor.

56 metre kanat açıklığına sahip dev uçağın yüksekliği 12 metre.

180 tona kadar yakıt alabilen B-52, yaklaşık 1000 kilometre maksimum hız yapabiliyor ve 15 bin 000 kilometre de menzile sahip.