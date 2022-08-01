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    ABD, yangınlar ve fırtınayla mücadele veriyor

    ABD'nin batı yakasında biri "yılın en büyük yangını" olarak gösterilen ve hasara yol açan toplam 5 yangın henüz söndürülemedi.
    • 01.08.2022 - 18:29
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    ABD, yangınlar ve fırtınayla mücadele veriyor

    ABD Orman Servisi Sözcüsü Adrienne Freeman, kuzey Californiya'daki Klamath Ulusal Ormanı'nda kontrolden çıkan yangının ve dün Oregon eyalet sınırının hemen güneyinde yaşanan gök gürültülü fırtınaların büyük bir endişe kaynağı olduğunu söyledi.

    "Orman yatakları çok kuru, alev alabilir"

    Freeman, "Bu gök gürültüsü kıvılcımları, ateşi her yöne üfleyebilecek sert, düzensiz rüzgarlarla birlikte gelir. Orman yatakları çok kuru ve yıldırımlarla alev alabilir." dedi.

    Yılın en büyük yangını

    Siskiyou ilçesinin kırsalında patlak veren yılın en büyük yangını ise iki günde 207 kilometrekareden daha fazla alanda yayıldı.

    ABD, yangınlar ve fırtınayla mücadele veriyor #1

    Kaliforniya'da olağanüstü hal ilan edildi

    Kaliforniya'da cumartesi günü yıldırımların yol açtığı başka bir yangının da Seiad kasabasını tehdit ettiği, dün yakın bir bölgedeki üçüncü yangın nedeniyle de yaklaşık 500 evin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

    AA'da yer alan habere göre, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'ın olağanüstü hal ilan ettiği bildirildi.

    Öte yandan, hafta sonu, Montana eyaletinin kuzeybatısındaki otlaklarda çıkan yangın 44 kilometrekareye, Idaho'nun Somon-Challis Ulusal Ormanı'ndaki alevler hızla 196 kilometrekarelik alana ulaştı.

    Idaho yangınının henüz yaklaşık beşte birlik kısmı kontrol altına alınabildi.

    ABD, yangınlar ve fırtınayla mücadele veriyor #2

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