ABD, yılın ilk kasırgası Hanna'ya hazırlanıyor

ABD'nin Teksas eyaletini yılın ilk kasırgası olan Hanna'nın vurması beklenirken, eyalette çeşitli önlemler alnıyor.

Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD, kasırga mevsiminin başlamasıyla yeni tehditlere de hazırlık yapıyor.

SAATTE 130 KM HIZ İLE İLERLİYOR

Yılın ilk kasırgası olan Hanna saatte 130 km hızla Teksas eyaletine doğru ilerliyor. Corpus Cristi kasabasında etkisini hissettirmeye başlayan kasırga nedeni ile çok sayıda evin elektriği kesildi.

SEL UYARISI NEDENİYLE EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde etkisinin azalması beklenen Hanna’nın Rio Grande Vadisi’nde sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı. Yetkililer, vatandaşları önlem alması konusunda uyarıda bulunurken, bazı bölgelerde ise evler tahliye edildi.

HAWAİİ DE DOKASIRGA TEHDİDİ ALTINDA

Hawaii’yi ise saatte 160 km hızla ilerleyen Douglas kasırgası tehdit ediyor. Big Island, Maui ve Kauai bölgelerinde fırtına uyarısı yapılarak, halk önlem alması konusunda uyarıldı. Şu anda kategori 2 sınıfında olan Douglas’ın Hawaii kıyılarına geldiğinde kategori 1’e düşmesi bekleniyor.

KASIRGA BÖLGELERİNDE "ACİL DURUM"

Federal Acil Durum Başkanlığı, (FEMA) tarafından kasırgadan etkilenecek olan bölgeler “acil durum bölgesi” ilan edildi. Başkanlık, hayat kurtarmaya yönelik yardımların bölgeye aktarılacağını duyurdu.