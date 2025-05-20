ABD yönetiminden Harvard Üniversitesi'ne bir kesinti daha

AA

Harvard Üniversitesi, Donald Trump göreve geldiği günden bu yana bazı sıkıntılar yaşıyor.

Harvard Üniversitesi ile Donald Trump yönetimi arasındaki kriz gün geçtikçe büyüyor.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, "yükseköğrenimde medeni hakları korumak" amacıyla kararlı adımlar atıldığı belirtilerek Harvard Üniversitesi'nin antisemitik tutum ve ırk ayrımcılığını ele alma konusundaki başarısızlığı nedeniyle üniversiteye 60 milyon dolar tutarındaki hibenin sonlandırıldığı duyuruldu.

"AYRIMCILIĞA MÜSAMAHA YOK"

Açıklamada, "Trump yönetiminde kampüslerde ayrımcılığa müsamaha gösterilmeyecek. Federal fonlar tüm öğrencileri koruyan kurumları desteklemeli" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU

Trump yönetimi, göreve başladığı ocak ayından bu yana politikalarında değişikliğe gitmemeleri halinde fon kesintileriyle karşı karşıya kalabileceklerini belirterek bazı üniversitelere uyarılarda bulunmuştu. Yönetimin temel talepleri arasında kampüslerde "antisemitizme (Yahudi karşıtlığı)" izin verilmemesi yer alıyordu.

Trump yönetimi, 11 Nisan'da Harvard Üniversitesi'ne mektup göndererek üniversite yönetiminde reforma ve yeniden yapılandırmaya gidilmesini talep etmişti.

Üniversite ise 14 Nisan'da Trump yönetiminin taleplerini reddetmiş, bunun üzerine üniversiteye yönelik 2.2 milyar dolarlık fon ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedeli dondurulmuştu. Harvard Üniversitesi ise hükümetin üniversiteye sağladığı fonları dondurmasını engellemek için ABD Başkanı Donald Trump yönetimine dava açtığını duyurmuştu.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından ABD'deki üniversite kampüslerinde başlayan Filistin'e destek protestoları kısa sürede ülke geneline yayılmış, üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrenci ve akademik personele şiddet uygulanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise üniversiteleri Yahudi öğrencileri korumada başarısız kalmakla suçlamıştı.