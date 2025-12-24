ABD'de 1 yaşındaki çocuk pitbull saldırısına uğradı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de pitbull dehşeti...

ABD'nin New York kentinde yaşanan olayda, tasmalı olarak gezdirilen pitbull cinsi bir köpek, 1 yaşındaki çocuğa saldırdı.

ÇOCUĞUN BACAĞINI ISIRARAK ÇENESİNİ KİLİTLEDİ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre olay, Manhattan’ın en işlek bölgelerinden biri olan Union Square yakınlarında meydana geldi.

"Disco Bubba" isimli 2 yaşındaki pitbull, annesiyle birlikte kaldırımda yürüyen 1 yaşındaki çocuğun bacağını ısırarak çenesini kilitledi.

HASTANEDEN 'SAĞLIK DURUMU' AÇIKLAMASI

Sahibinin tasmasından çekmesine ve çevredekilerin çabalarına rağmen uzun süre durdurulamayan köpek, üreme organı bölgesine yapılan müdahalenin ardından talihsiz çocuğun bacağını bıraktı.

Bacağından ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

KÖPEK SAHİBİNE CEZAİ İŞLEM UYGULANMADI

New York polisinden yapılan açıklamada ise olayın ardından bölgeden uzaklaşan köpek sahibine cezai işlem uygulanmadığı belirtildi.

KARARA TEPKİ BÜYÜDÜ

Karar sosyal medyada tepki çekerken çocuğun ailesi, köpeğin uyutulması için tüm yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.