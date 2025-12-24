Rusya 2036'ya kadar Ay'da enerji santrali kurmayı hedefliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin 2030'a kadar bir Ay üssü temellerinin atılması hedeflerini açıklamalarının ardından Rusya'dan da bir uzay atılımı geldi.

Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan yazılı açıklamada, Lavoçkin adlı uzaycılık şirketiyle anlaşma imzalandığı belirtildi.

AY İSTASYONU VE AY KEŞİF PROGRAMI HEDEFTE

Lavoçkin ile anlaşma kapsamında ortak çalışmalar yürütüleceğine işaret edilen açıklamada, "Çalışmalar neticesinde, Rusya 2036'ya kadar Ay'da enerji santrali kurmayı hedeflemektedir. Proje, sürekli işleyen bilimsel bir Ay istasyonunun kurulması ve uzun vadeli bir Ay keşif programına geçiş yolunda önemli bir adımdır." ifadesi kullanıldı.

ÇİN İLE ORTAK KARAR ALINMIŞTI

Roscosmos ile Çin Ulusal Uzay İdaresi arasında, Ay'da araştırmalar yapmak üzere ortak istasyon kurulması konusunda 2021'de mutabakat zaptı imzalanmıştı.