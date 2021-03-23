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    ABD’de 10 kişinin öldüğü saldırı anı canlı yayınlandı

    Dün süpermarketteki meydana gelen silahlı saldırıda biri polis 10 kişi hayatını kaybederken, saldırı anları sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı. Polis, canlı yayınların yapılmamasını istedi.
    • DHA
    • 23.03.2021 - 11:43
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 12:00
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    ABD’de 10 kişinin öldüğü saldırı anı canlı yayınlandı

    ABD’nin Colorado eyaletinin Boulder kentinde, dün öğleden sonra meydana gelen silahlı saldırıda biri polis 10 kişi hayatını kaybederken, saldırı sırasında olay yerinde bulunan görgü tanıkları, dehşet anlarını sosyal medyadan canlı yayınladı.

    Polis, canlı yayınların taktiksel olarak polis operasyonlarını ve olay yerinde bulunan diğer kişilerin hayatını tehlikeye atacağı uyarısında bulunarak, bu yayınların durdurulmasını istedi.

    SORUŞTURMA 5 GÜN SÜRECEK

    Saldırıda yaşamını yitirenler arasında bulunan 7 çocuk babası polis Eric Talley’in (51), olay yerine ilk gidenlerden olduğu ve saldırgana müdahale ederken hayatını kaybettiği belirtildi.

    Polis, şüphelinin gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, soruşturmanın yaklaşık 5 gün süreceğini duyurdu.

    ABD’de 10 kişinin öldüğü saldırı anı canlı yayınlandı ViDEO

    ABD’de 10 kişinin öldüğü saldırı anı canlı yayınlandı #1

    ABD’de 10 kişinin öldüğü saldırı anı canlı yayınlandı #2

    ABD’de 10 kişinin öldüğü saldırı anı canlı yayınlandı #3

    ABD’de 10 kişinin öldüğü saldırı anı canlı yayınlandı #4

    ABD’de 10 kişinin öldüğü saldırı anı canlı yayınlandı #5

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