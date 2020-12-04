ABD'de 102 yaşındaki kadın ikinci kez koronayı yendi

Bebeklik döneminde İspanyol gribini atlatan Angelina Friedman, mart ayında iki kez yakalandığı koronavirüsü de yenerek rekor kırdı.

ABD’de North Westchester kentinde yaşayan 102 yaşındaki Angelina Friedman'a, mart ayında koronavirüs teşhisi konuldu.

Hastaneye kaldırılan Friedman virüsü yenmesinin ardından taburcu edilerek, aradan geçen üç haftalık süre zarfında yeniden virüse yakalandı.

İKİNCİ KEZ ATLATTI

Friedman, ikinci kez virüse karşı galip gelmeyi başararak hayatta kaldı.

İSPANYOL GİRİBİ SALGINININ ORTASINDA DOĞDU

ABD medyasına konuşan Friedman’ın kızı Joanne Merola, annesinin 1918 yılında grip salgınının ortasında İtalya’dan New York’a gelen bir göçmen gemisinde doğduğunu belirterek, koronavirüse yakalanan en yaşlı kişi olmadığını ama iki defa koronavirüs olup iyileşen en yaşlı kişi olabileceğini belirtti.