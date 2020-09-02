ABD'de 1136 kişi daha koronavirüsten öldü

Ülkede salgına yenik düşen toplam hasta sayısı 188 bin 961'e yükseldi.

ABD, koronavirüs salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

Ülkedeki güncel verilere göre, virüs nedeniyle son 24 saatte 1136 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylelikle salgın kaynaklı can kaybı 188 bin 961 oldu.

BİR GÜNDE 46 BİN 241 VAKA

Ülkedeki vaka sayısı da son 24 saatte 46 bin 241 artışla 6 milyon 259 bin 992'ye ulaştı.Salgını atlatanların sayısı 3 milyon 497 bini, yapılan test sayısı ise 83 milyon 372 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 952 bin 790 vakayla Brezilya, 3 milyon 794 bin 314 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 716 bin 739 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 647 bin 688 vakayla Teksas ve 631 bin 40 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 39 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.