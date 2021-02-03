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    ABD’de 12 yaşındaki çocuk en hızlı Lego rekorunu kırdı

    Haddon Haste, LEGO Star Wars Millennium Falcon Mikro Savaşçısı’nı 1 dakika 59.72 saniyede bir araya getirmeyi başardı.
    • DHA
    • 03.02.2021 - 18:19
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    ABD’de 12 yaşındaki çocuk en hızlı Lego rekorunu kırdı

    ABD'nin Kentucky kentindeki Louisville'de yaşayan 12 yaşındaki Haddon Haste, binlerce parçaya ayrılmış LEGO Star Wars Millennium Falcon mikro dövüşçüsünü kısa sürede birleştirerek rekor elde etti.

    GUINNESS'E ADINI YAZDIRDI

    Haste, 94 parçalık seti 1 dakika 59.72 saniyede bir araya getirerek bu başarısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

    "BAŞARABİLDİM, ÇOK MUTLUYUM"

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Haste, "Karantina döneminde herkes evdeyken can sıkıntısı nedeniyle bir şeyler yapmak istedim. Daha doğrusu bir rekora göz diktim. Hızlı lego parçalarını birleştirmek için çalıştım. Sonunda o gün geldiğinde hünerimi gösterdim. Ve başarabildiğim için çok mutluyum" dedi.

    ABD’de 12 yaşındaki çocuk en hızlı Lego rekorunu kırdı #1

    ABD’de 12 yaşındaki çocuk en hızlı Lego rekorunu kırdı #2

    ABD’de 12 yaşındaki çocuk en hızlı Lego rekorunu kırdı #3

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