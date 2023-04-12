ABD'de 12 yaşındaki kız babasının arabasını çaldı: 643 km yol gitti ABD'de 12 yaşındaki bir kız çocuğu, yanına aynı yaşlardaki bir arkadaşını alarak internetten tanıştığı kişiyle buluşmaya gitti. Babasının arabasını kaçıran çocukların neredeyse 643 km yol yaptığı belirlendi.

ensonhaber.com ABD'de görenleri şaşkına çeviren bir olaya yaşandı. Florida eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki bir kız çocuğu önce babasının arabasını çaldı. Küçük kız ardından da yanına bir arkadaşını alarak internetten tanıştığı kişiyle buluşmaya gitti. Babasının arabasını kaçırdı: İnternetten tanıştığı kişiyle buluşmaya gitti Haklarında kayıp alarmı verilmesi nedeniyle ortaya çıkan olayla ilgili yetkililer araştırmaya başladı. Öte yandan Florida'dan yola çıkan çocukların Alabama'ya doğru hareket ettikleri belirlendi. 643 km yol yaptılar Kızlar, neredeyse 643 km yol yaptıktan sonra Alabama'da bir benzin istasyonunda durdukları sırada televizyonda kendilerini gördü. Haklarında verilen kayıp ilanını gören çocuklar daha sonra giderek polise teslim oldu. Çocukların ailelerine güvenli bir şekilde teslim edildiği öğrenildi.