ABD’de 17 yaşındaki genç, polisler tarafından defalarca yumruklandı

ABD’nin Illinois eyaletinde üzerinde silah bulunduğu iddia edilen ve trafik denetimi sırasında polisten kaçan 17 yaşındaki genç, polis tarafından yere yatırılarak defalarca yumruklandı.

ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Oak Lawn ilçesinde polisin 27 Temmuz’da 17 yaşındaki bir gence uyguladığı şiddete ait görüntüler yayınlandı.

Polis, silahlı olduğunu iddia ettiği ve trafik denetiminden kaçan Hadi Abuatelah isimli genci yere yatırarak defalarca yumrukladı.

Vücudunda kırıklar mevcut

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Abuatelah’ın burnunda, kafatasında ve leğen kemiğinde kırıklar olduğu tespit edildi.

Polis tarafından yayınlanan görüntülerde, Abuatelah ve arkadaşının araçtan indirildikten sonra üst araması yapıldığı ardından Abuatelah’ın polisten koşarak kaçtığı ve kısa bir kovalamacanın ardından polis tarafından yakalanan Abuatelah’ın polisler tarafından yere yatırılarak defalarca yumruklandığı görüldü.

Çevredekiler tarafından keydedilen görüntüde ise, 3 polisin Abuatelah'ın üzerine çıkarak şiddet uyguladığı sırada Abuatelah'ın çığlıkları duyuldu.

ABD’de 17 yaşındaki genç polisler tarafından yumruklandı

"Üzerinden tabanca çıktı"

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şüpheli sözlü komutları dinlemeyi reddetti, bu da iki memurla fiziksel bir çatışmaya neden oldu" denilerek, Abuatelah’ın üzerinden yarı otomatik tabanca çıktığı ifade edildi.

Olayda hem Abuatelah’ın hem de bir polis memurunun yaralandığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili iç soruşturmanın devam ettiği ve suçlamaların beklendiği belirtildi.

Polis şiddeti protesto edildi

Olayın ardından onlarca kişi Oak Lawn Polis Departmanı’nın önünde toplanarak, polis şiddetini protesto etti.

Göstericiler, olaya karışan polislerin görevden alınması çağrısında bulundu. Amerikan İslam İlişkileri Chicago Konseyi Başkanı Ahmed Rehab yaptığı açıklamada, "Bu, birinin ne yapıyor olabileceğiyle ilgili değil. Bu, birinin nasıl tutuklandığı ve tutuklamadan sonra ne olduğu ile ilgili." dedi.

Silahın fotoğrafı paylaşıldı

İHA'nın aberine göre polis ayrıca, Abuatelah’ın çantasından içinde üç mermi bulunan Raven Arms P25 tipi silahın çıktığını açıklayarak, söz konusu silahın fotoğrafını kamuoyu ile paylaştı.



