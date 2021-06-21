ABD'de 18 aracın karıştığı zincirleme kaza: 9 çocuk öldü

Eyaletler arası otoyolda meydana gelen kazada, 9’u çocuk 10 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise henüz açıklanmadı.

ABD’nin Alabama eyaletinde yer alan Butler ilçesi yakınlarında, şiddetli fırtına kazaya neden oldu.

18 aracın karıştığı zincirleme kazada, 9’u çocuk 10 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı açıklanmazken, çocukların yaşlarının 9 ay ile 17 arasında olduğu belirtildi.

ÖLEN ÇOCUKLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Adli Tıp Uzmanı Wayne Garlock yaptığı açıklamada; hayatını kaybeden çocukların yaşlarının 9 ay ile 17 arasında değiştiğini ve 8 çocuğun terk edilmiş, ihmal edilmiş veya istismara uğramış kızların kaldığı Tallapoosa İlçe Kız Çiftliği’nde yaşadığını aktardı.





"KAZAYA FIRTINA NEDEN OLDU"

Garlock, başka bir araçta bulunan 29 yaşındaki baba ve 9 aylık kızının da kazada hayatını kaybettiğini açıklarken, kazaya fırtınanın neden olduğunu ifade etti.

Çarpışmanın etkisi ile kızları taşıyan otobüsün alev aldığı ve sürücünün son anda kurtarıldığını ifade eden Garlock, ekiplerin kızlara vaktinde ulaşamadığını aktardı.





YARALI SAYISI AÇIKLANMADI

Butler İlçe Şerifi Danny Bond ise yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin kazada yaralandığını, ancak kaç kişinin yaralandığının henüz tam olarak bilinmediğini ifade etti.





"LÜTFEN DUA ETMEYE DEVAM EDİN"

Alabama Şerif Gençlik Çiftlikleri CEO'su Michael Smith yaptığı açıklamada, kazayı "korkunç bir trajedi ve kayıp" olarak nitelendirerek, "Olayların nedenlerini her zaman anlamadığımızı düşünüyorum. Tanrı'ya sarılmaya devam edeceğiz. Lütfen bu zor zamanda bizim için dua etmeye devam edin." dedi



