ABD'de 1,8 milyon dolarlık hırsızlık: Lüks otel odasından çaldı Otel çalışanını kandırarak odanın anahtarını alan hırsız, içi kıymetli eşyalarla dolu bavulları çaldı. Çalıntı eşyalar, aile yadigarı diye satılmak istendi.

AA

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan hırsızlık, ülke gündemine oturdu.

Lüks oteldeki Brezilyalı çift, yaşadığı durum karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Otelde konaklayan çiftin 1,8 milyon dolarlık mücevher, aksesuar, kıyafet ve saatleri çalındı.

Otel çalışanını kandırdı: Odanın anahtarını ver

Moda etkinliği için kentte bulunan Brezilyalı çiftin eşyalarını çalmak amacıyla konakladıkları “The Peninsula Beverly Hills” adlı otele birkaç kez giden şüpheli Jobson Marangoni De Castro'nun, bir otel çalışanını odanın anahtarını kendisine vermesi amacıyla kandırdığı öne sürüldü.

1,8 milyon dolarlık bavulları çaldı

Kaliforniya Merkez Bölgesi Savcılığı'nın basın açıklamasında zanlının çiftin kaldığı otel odasını boş bulduğu sırada yaklaşık 1,8 milyon dolar değerindeki mücevher, kıyafet ve aksesuarlarla dolu bavulları çaldığı iddia edildi.

Çalınan eşyaların arasında yaklaşık 5 bin dolar değerinde 5 valiz, 1000 dolarlık el çantası, 200 bin dolar değerinde elmas kolye, 89 bin 400 dolar değerinde saat, 14 bin dolar değerinde elbise, 285 bin dolar değerinde giysi ve ayakkabılar ile mücevherler ve bir pasaportun bulunduğu kaydedildi.

Hırsızlıktan 7 gün sonra Miami’ye uçtuğu iddia edilen De Castro'nun Instagram üzerinden çalıntı eşyaları satmak amacıyla alıcıya mesaj gönderdiği öne sürüldü.

Aile yadigarı diye satmaya çalıştı

Savcılık, zanlının çalıntı eşyaları alıcıya 'aile yadigarı' diye satmak istediğini ancak vefat eden annesine ait kutuda bulduğu ürünlerin faturaları ve sertifikalarının olmadığını söylediğini aktardı.

De Castro'nun, hesabına 50 bin dolar havale edilmesi üzerine çalıntı eşyaları alıcının Miami'deki mağazasına götürdüğü öne sürüldü.

Soruşturmayı yürüten yetkililerin, zanlının Uber yolculuklarındaki GPS verilerinden hırsızlıkların gerçekleştiği günkü hareketlerini izledikleri bildirildi.

Yetkililerin, De Castro'nun Beverly Wilshire Otel'deki başka bir hırsızlıktan dolayı da soruşturulduğunu tespit ettikleri belirtildi.

Kefaletle serbest bırakıldı

Savcılık, çalıntı eşyaları eyaletler arasında taşımaktan Los Angeles Havalimanı'nda tutuklanan De Castro’nun, Los Angeles'taki ABD Bölge Mahkemesi'ne çıkarılmak üzere kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı.