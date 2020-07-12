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    ABD'de 2 polis öldürüldü

    2 polis memuru ihbar üzerine gittikleri evde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
    • AA
    • 12.07.2020 - 10:37
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    ABD'de 2 polis öldürüldü

    ABD'nin Teksas eyaletinin McAllen kentinde 2 polis, silahlı saldırıya uğradı.

    Kentin Emniyet Müdürü Victor Rodriguez, ihbar üzerine olay yerine giden 2 polislerinin silahlı saldırıya uğradıklarını açıkladı.

    OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

    Rodriguez, iki polisin olay yerinde hayatını kaybettiğini kaydetti.

    SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

    Saldırgan Aldon Caramillo'nun polis memurlarını vurmasının ardından intihar ettiğini aktaran Rodriguez, Caramillo'nun sabıka kaydının bulunduğunu, silahlı saldırı ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından da arandığını açıklandı.

    ABD'de 2 polis öldürüldü #1

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