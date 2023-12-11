ABD’de 2023’ün silahlı saldırı raporu: 40 binden fazla kişi öldü ABD merkezli sivil toplum kuruluşunun açıkladığı verilere göre, 2023 yılında ABD'de 40 bin 597 kişi, silahlı saldırı ve bağlı şiddet olayları kapsamında hayatını kaybetti.

DHA

ABD, dünyada bireysel silahlanmanın en yüksek olduğu ülkelerin başında geliyor.

Buna bağlı olarak ülke, silahlı olayların da en yüksek yaşandığı ülkeler arasına giriyor.

ABD merkezli Silahlı Şiddet Arşivi isimli sivil toplum kuruluşu, 2023 raporunu açıkladı.

1 yılda 40 bin kişi öldü

Buna göre; 40 bin 597 kişi, silahlı saldırılar ve buna bağlı şiddet olaylarının ardından hayatını kaybetti.

Rapora göre, 2023’de 17 bin 827 kişi silahlı saldırılarda, 22 bin 770 kişi intihar sonucunda hayatını kaybederken 34 bin 546 kişi ise yaralandı.

Ölenlerin 1598'i çocuk

Raporda, 2023’de 0-11 yaş aralığında 280 çocuk, 12-17 yaş aralığında ise 1318 çocuğun şiddet olaylarında hayatını kaybettiği ifadeleri yer aldı. Silahlı saldırılar ve şiddet olaylarında yaralanan çocuk sayısı ise 4 bin 311 olarak kaydedildi. Arşivin verilerine göre, 2023’de 46 polis memuru görev sırasında hayatını kaybederken 355 polis memuru ise yaralandı.

2023'ün en ölümcül saldırısı

ABD'nin Maine eyaletinde 25 Ekim'de gerçekleşen silahlı saldırıda 18 kişi ölmüş, 13 kişi de yaralanmıştı.

Saldırı, Maine Valisi Janet Milss tarafından yılın en 'ölümcül' saldırısı olarak ifade edilmişti.

Saldırgan Robert Card, 2 günlük arama çalışmaları sonucunda Lizbon'da ölü bulunmuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)