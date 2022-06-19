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    ABD'de 2024 anketi: Joe Biden ve Donald Trump istenmiyor

    Amerikan halkının çoğunluğu, hem mevcut hem de eski başkanla ilgili yeniden adaylık sorusuna olumsuz yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2022 - 17:28
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    ABD'de 2024 anketi: Joe Biden ve Donald Trump istenmiyor

    ABD'de bir sonraki başkanlık seçimleri 2024 yılında gerçekleştirilecek.

    Eski Başkan Donald Trump, yeniden Cumhuriyetçilerin adayı olmak isterken, Joe Biden'ın durumu ise ilerleyen yaşı nedeniyle belirsizliğini koruyor.

    ABD'de 2024 anketi

    Anket şirketi YouGov'un 10-13 Haziran tarihleri arasında yaptığı araştırmaya göre, her iki ismi de 2 yıl sonra yapılacak seçimlerde aday olarak görmek istemiyor.

    Trump'ın 2024'te başkanlığa aday olup olmayacağı sorusuna, halkın yüzde 55'i "hayır", yüzde 31'i ise "evet" dedi.

    Biden ve Trump istenmiyor

    Demokratların ise yüzde 80'i Trump'a "hayır" derken, "evet" diyenlerin oranı yüzde 14'te kaldı. Oranlar, Cumhuriyetçiler için sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 58 düzeylerinde kaydedildi.

    Mevcut Başkan Biden, Trump'a kıyasla daha olumsuz bir tabloyla karşı karşıya kaldı.

    ABD de 2024 anketi: Joe Biden ve Donald Trump istenmiyor #1

    Anketten çıkan sonuçlar

    2024 başkanlık seçimlerinde Biden'ı aday olarak isteyip istemedikleri sorulan Amerikan halkının yüzde 64'ün "hayır", yüzde 21'i "evet" dedi.

    Biden'a Demokratların yüzde 36'sı "hayır", yüzde 43'ü "evet" dedi. Cumhuriyetçilerin ise yüzde 84'ü  ABD Başkanı'nın yeniden aday olmaması gerektiği yönünde görüş bildirdi. "Evet" diyenler yüzde 10'da kaldı.


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