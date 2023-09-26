ABD'de 2024 başkanlık seçimleri anketi: Biden, Trump'ın 9 puan gerisinde çıktı 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için ABD’de yapılan bir ankette ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump’ın 9 puan gerisinde yer aldı.

AA

ABD'de 2024'te yapılacak olan başkanlık seçimleri için ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump’ın arasındaki rekabet gün geçtikçe daha da kızışıyor.

ABC/Washington Post tarafından gerçekleştirilen son ankette, Biden ile Trump arasında seçimlere yönelik yapılan varsayımsal karşılaştırmanın sonuçları ortaya koyuldu.

Biden, Trump'ın 9 puan gerisinde

Ankette, katılımcıların yüzde 51'i Trump’ı desteklerken, Biden selefinin 9 puan gerisinden gelerek yüzde 42 oranında destek aldı.

ABC/Washington Post'un şubatta yaptığı benzeri ankette Trump’a destek yüzde 48, Biden’a destek ise yüzde 45 olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu ankette, Biden’ın ekonomi ve göçmenlik politikalarına kamuoyu desteği de düşük çıktı.

Biden'a politikaları yüzünden eksi not

Katılımcıların sadece yüzde 37’si Biden’ın iş performansını onaylarken, yüzde 56’si ise Başkan'a negatif not verdi. Anketteki yetişkinlerin yüzde 44'ü, Biden yönetimi boyunca finansal olarak daha da kötüleştiklerini belirtti.

Göçmenlik konusuyla ilgili de Biden’ın politikalarını onaylayanların oranı yüzde 23 olurken, 2024 başkanlık seçimleri sonrası yeni bir görev için çok yaşlı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 74 olarak belirlendi.

Trump'ın desteği artışta

Ankette katılımcılar, Biden ile kıyaslandıklarında, Trump’ın görevde bulunduğu sıradaki iş performansına yüzde 48’i olumlu puan verirken, yüzde 49’u ise olumsuz not verdi.

Trump, Beyaz Saray’dan ayrılırken yapılan anketlerde kamuoyu desteği yüzde 38, iş performansını beğenmeyenlerin oranı ise yüzde 60’larda seyrediyordu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)