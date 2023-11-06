ABD'de 2024 seçimleri öncesi son anket: Trump, 5 kilit eyalette Biden'ı geçti Trump, 2020 seçimlerinde beş eyalette ortaya çıkan sonuçlarına aksine, yapılan son ankette Biden'ı geride bırakmış görünüyor. Obama'nın ekibinden bir isim, Biden'a "Yarıştan çekil" tavsiyesinde bulundu.

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ABD Başkanı Joe Biden, 2024 yılında yapılacak seçimlerde yeniden aday olmak istediğini söylüyor.

80 yaşındaki Biden'ın adaylığına, sağlığına ve istenilen sonucu elde edemeyeceğine dair endişeler nedeniyle Amerikalı seçmenin geneli ve Demokratlar tarafından sıcak bakılmıyor.

Trump kritik eyaletlerde önde

New York Times gazetesinin düzenlediği ankete göre, ülkenin eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin aday adaylarından Trump; Arizona, Georgia, Michigan, Nevada ve Pensilvanya eyaletlerinde birbirinden farklı oranlarla önde gidiyor.

ABD basını, ortaya çıkan tabloya ilişkin, "Biden'ın, yaşı ve çeşitli konulardaki politikalarına ilişkin eleştirileri savuşturmaya çalıştığı bir dönemde, yeniden seçilme kampanyasına son darbe." yorumunda bulundu.

5 eyaletteki ankette oy oranları

Arizona: Trump 49, Biden 44

Georgia: Trump 49, Biden 43

Nevada: Trump 52, Biden 41

Michigan: Trump 48, Biden 43

Pensilvanya: Trump 48, Biden 44

Wisconsin'de Biden birinci

Bir diğer önemli eyalet olan Wisconsin'de ise Biden yüzde 47 olarak ölçülürken, Trump yüzde 45'lik oranın sahibi oldu.

Anketin, Biden'ın 2020'de Trump'a karşı altı eyaleti kazanmasından sonra olası bir değişime işaret ettiğine dikkat çekildi.

Seçimlere bir yıldan fazla zaman var

Elde edilen sonuçlar, Trump ile Biden'ın kafa kafaya bir seçim yarışı götürdüğü ya da Biden'ın Trump'ı geriden takip ettiğine dair yorumların ardından geldi.

Biden'ın kampanya ekibi, seçimlere hâlâ bir yıldan fazla zaman olduğunu söylüyor.

Obama'nın ekibinden Biden'a tavsiye: Yarıştan çekil

Anketin yayınlanmasından kısa bir süre sonra, eski Başkan Barack Obama'nın danışmanı David Axelrod, Biden'ın 2024 başkanlık yarışından çekilmesini önerdi.

Axelrod, "At değiştirmek için artık çok geç." dedi ve ekledi:

Gelecek yıl kimsenin tahmin edemeyeceği çok şey olacak. Biden'ın ekibi, onun aday olma konusunda kararlı olduğunu söylüyor.



Bu kararı yalnızca Joe Biden verebilir. Devam ederse, Demokrat Parti'nin adayı olacak. Karar vermesi gereken şey bunun akıllıca olup olmadığıdır; bu onun çıkarına mı, yoksa ülkenin çıkarına mı?

Biden için 86 yaş hesaplaması

The Hill, 77 yaşındaki Trump'ın, yaşı nedeniyle Biden'a tercih edildiğini belirtirken, "Anket, Biden'ın yaşına yönelik artan endişe eğilimini güçlendiriyor." dedi.

80 yaşındaki Biden, tarihteki en yaşlı ABD başkanı olarak kayıtlara geçti. 2024'te yeniden seçildiği takdirde ikinci döneminin sonunda 86 yaşında olacak.