Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün, kamyonetiyle birlikte 21 metre yükseklikteki üst geçitten düşme anı kameraya yansıdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Wisconsin eyaletindeki I-94 Milwaukee otoyolunda hızla seyir eden kamyonet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kamyonet, sürücüsüyle birlikte 21 metre yüksekliğindeki üst geçitten aşağıya düştü. O anlar anbean kameraya yansıdı.

POLİS, İNCELEME YAPTI

Milwaukee Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen kazada kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, kamyonetin daha sonra 21 metre yükseklikten aşağıya düştüğünü ifade etti.

ABD’de 21 metre yükseklikteki üst geçitten kamyonet düştü VİDEO



ŞANS ESERİ KURTULDU

Yetkilier, sürücünün kaza sonrası bilincinin yerinde olduğunu ve nefes alabildiğini kaydederek, "Hastaneye kaldırılan sürücünün durumu şans eseri iyi" dedi. Öte yandan, kamyonetin düştüğü sırada yolda başka bir aracın olmaması şans olarak nitelendirildi.







