ABD’de 249 yıllık San Gabriel Kilisesi yandı

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Kundaklanmaya ilişkin kanıt olmayan kilisede çıkan yangında, tarihi kilisenin çatısı kül oldu.

ABD’nin California eyaletinde tarihi kilisede yangın çıktı.

California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde yer alan tarihi San Gabriel Kilisesi’nde çıkan yangınla ilgili San Gabriel itfaiyesi, yangında yaralanma yaşanmadığını ve kundaklamaya ilişkin bir kanıt olmadığını kaydetti.

CİDDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Kilisenin çatısının yangın nedeniyle tamamen küle döndüğü ve sunakta büyük hasar meydana geldiği bildirildi.

Los Angeles Yardımcı Piskoposu Robert Barron, "Los Angeles’taki tarihi San Gabriel Misyonu kilisesinin çıkan yangın nedeniyle ciddi şekilde hasar gördüğünü öğrenmekten derin üzüntü duyuyorum.” dedi. Başpiskopos Jose H. Gomez ise bu sabah kiliseyi ziyaret etti.

HAFTAYA AÇILACAKTI

Korona virüs pandemisi nedeniyle 4 aydır kapalı olan kilisenin gelecek hafta sonu yeniden açılması planlanıyordu. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.