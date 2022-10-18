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    ABD’de 6 kişinin katil yakalandı

    California eyaletinde 6 kişiyi öldürdüğünden şüphelenilen seri katil zanlısının polis tarafından yakalandığı açıklandı.
    • 18.10.2022 - 05:38
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    ABD’de 6 kişinin katil yakalandı

    ABD’nin California eyaletinde silahla 6 kişiyi öldürdüğünden ve 1 kadını yaraladığından şüphelenilen seri katil zanlısının polis tarafından yakalandığı bildirildi. Stockton Polis Şefi Stanley McFadden yaptığı açıklamada, izlenen ipuçları ışığında 43 yaşındaki şüpheli Wesley Brownlee’nin silahlı bir şekilde Stockton’un Central Valley bölgesinde yerel saatle 02.00 sularında aracında yakalandığını ifade etti.

    "Bir cinayeti daha durdurduk"

    Şüpheli Brownlee’nin yeni bir kurban arayışı içindeyken yakalandığını belirten McFadden, "Gözetleme ekibimiz bu kişiyi araba sürerken takip etti. Kalıplarını izledik ve bu sabah erken saatlerde, öldürme görevinde olduğunu belirledik. Bir cinayeti daha durdurduğumuzdan eminiz" dedi.

    ABD’de 6 kişinin katil yakalandı #1

    Şüpheli hareketleri sonrası gözaltına alındı

    Brownlee’nin parklara ve karanlık yerlere gittiğini ve sürekli etrafını kolaçan ettiğini aktaran McFadden, şüpheli davranışlarının ardından Brownlee’nin gözaltına alındığını açıkladı. Brownlee’nin salı günü cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

    Suç mahallinde video kaydına yakalandı

    Polis, 8 Temmuz ile 27 Eylül arasında 5 kişinin vurularak öldürüldüğü Stockton’daki birkaç suç mahallinde videoya yakalanan siyah giyimli bir adamı arama çalışması başlatmıştı. Polis ayrıca, aynı kişinin Nisan 2021’de Oakland’da bir kişiyi öldürdüğünden ve bir hafta sonra Stockton’da evsiz bir kadını yaraladığından şüpheleniyordu.

    ABD’de 6 kişinin katil yakalandı #2

    Öldürülenlerin hepsi erkek

    Brownlee’nin 10 Nisan 2021’de Oakland’da 39 yaşındaki Juan Vasquez Serrano’yu, 8 Temmuz’da 35 yaşındaki Paul Yaw’ı, 11 Ağustos’ta 43 yaşındaki Salvador Debudey’i, 30 Ağustos’ta 21 yaşındaki Jonathan Hernandez Rodriguez’i, 21 Eylül’de 52 yaşındaki Juan Cruz’u ve 27 Eylül’de 54 yaşındaki Lawrence Lopez’i öldürdüğü düşünülüyor. Brownlee’nin ayrıca 16 Nisan 2021’de 46 yaşındaki Natasha LaTour’u vurarak yaraladığı üzerinde duruluyor.

    Saldırıların nedeni henüz bilinmiyor

    Saldırıların nedeni henüz bilinmezken, kurbanların hiçbirinin dövülmediği ve soyulmadığı belirtilerek, bazılarının evsiz olduğu ve LaTour’un vurulmadan önce saldırganın kendisine hiçbir şey demediği yönünde ifade verdiği aktarıldı.


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