ABD'de gündem olan evlilik: 63 yaşındaki kadın 26 yaşındaki kocasından hamile kaldı ABD'de kendisinden 63 yaşındaki Cheryl McCain isimli kadın, kendisinden 37 yaş küçük olan eşinden hamile kaldığını açıkladı. Kadının yaşı gereği hamile kalmasının mümkün olamayacağı iddiaları ortaya atılırken McCain eleştirileri dikkate almadığını söyledi.

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ABD'de görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

63 yaşındaki Cheryl McCain ile 26 yaşındaki Quran McCain çifti, aralarındaki yaş farkı nedeniyle daha önce de dünya gündemine gelmişti.

Aralarında 37 yaş fark olan çiftle ilgili şaşırtan bir gelişme daha meydana geldi.

7 çocuğu 17 de torunu var: Aralarındaki yaş farkı engel olmadı

7 çocuk annesi ve 17 torunu olan 63 yaşındaki Cheryl McCain, kendisinden 37 yaş küçük kocasından hamile kaldığını duyurdu.

Öte yandan Daily Star'ın haberinde ise kadının yaşı gereği hamile kalma ihtimalinin mümkün olmadığı hatırlatılarak geçtiğimiz mayıs ayında taşıyıcı bir anne ile anlaştığı yönündeki iddialara yer verildi.

Cheryl McCain isimli kadın ise bu konuyla ilgili yorum yapmadı.

Hamile kaldığını duyurdu

McCain, ayrıca kendisine yönelik yapılan eleştirileri dikkate almadığını, mutlu bir evliliği olduğunu ve tekrar anne olmak için sabırsızlandığını ifade etti.

Eşiyle benzin istasyonunda tanıştığını belirten kadın, genç adam ile birlikte her şeyin ilkini yaşadıklarını hatta kocasının ilk kez kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini hatırlatarak "Kendimi özel hissetmemi sağladı." dedi.

İngiliz basını, ikilinin geçtiğimiz eylül ayında evlendiğine dair detaylara haberlerinde yer verdi.