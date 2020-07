ABD'de 709 kişi daha koronadan öldü

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 130 bin 843'e yükselirken, son 24 saatteki vaka sayısı rekor artışla 50 bini geçti.

Koronavirüs salgınını merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke ABD'de, bilanço artmaya devam ediyor.

Güncel verilere göre, ülkede salgın sebebiyle son 24 saatte 709 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylelikle toplam can kaybı 130 bin 843 oldu.

GÜNLÜK VAKA SAYISINDA REKOR ARTIŞ

Ülkedeki vaka sayısı da son 24 saatte 50 bin 816 artarak 2 milyon 781 bin 619'a ulaştı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 456 bin 969 vakayla Brezilya, 661 bin 165 vakayla Rusya ve 606 bin 907 vakayla Hindistan takip ediyor.

NEW YORK'TA 32 BİN 143 ÖLÜM

Salgından en fazla etkilenen eyalet New York'ta ise şu ana kadar 418 bin 605 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 143 kişi hayatını kaybetti. New York'u yaklaşık 239 bine yakın vakayla Kaliforniya ve 177 binden fazla vakayla da New Jersey takip ediyor.

Öte yandan, ülkede koronavirüs testi yapılan kişi sayısı 34 milyon 858 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 165 bini geçti.