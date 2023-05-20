ABD'de 77 yaşındaki kadın kendisiyle evlendi ABD'de yaşayan 77 yaşındaki Dorothy Fideli isimli kadın, düzenlenen törenle kendisiyle evlendi.

ensonhaber.com

ABD'nin Ohio eyaletinde okuyanları şaşkına çeviren bir evlilik yaşandı.

1965 yılında evlendikten bir yıl sonra boşanan Dorothy Fideli isimli kadın çarpıcı bir karar aldı.

Fideli, 77 yaşında huzurevinde gerçekleştirilen bir düğün töreninde, kendisiyle evlendi.

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Düğüne davetliler, nedimeler ve sağdıçlar katıldı.

Fideli yaptığı şeyle ilgili, "40 yıldır kendimle birlikteyim, bir gün kilisedeyken kendim için özel bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim" dedi.

Düğün gününde tıpkı diğer gelinler gibi heyecanlı olduğunu da anlatan 77 yaşındaki kadın, "Bu benim için duygusal bir andı, çünkü yıllardır hayalini kurduğum bir şeydi. Gelinliğin içinde bu kadar güzel görüneceğimi düşünmemiştim" dedi.

Hayalini kurduğu şeyi sonunda yaptı

77 yaşındaki kadın son olarak henüz nikah masasına oturmamış veya hayallerindeki düğünü görmemiş kadınlara da tavsiyede bulundu: