ABD'nin Ohio eyaletinde okuyanları şaşkına çeviren bir evlilik yaşandı.
1965 yılında evlendikten bir yıl sonra boşanan Dorothy Fideli isimli kadın çarpıcı bir karar aldı.
Fideli, 77 yaşında huzurevinde gerçekleştirilen bir düğün töreninde, kendisiyle evlendi.
Erkeklerden umduğunu bulamadı: Yaptığıyla şaşkına çevirdi
Düğüne davetliler, nedimeler ve sağdıçlar katıldı.
Fideli yaptığı şeyle ilgili, "40 yıldır kendimle birlikteyim, bir gün kilisedeyken kendim için özel bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim" dedi.
Düğün gününde tıpkı diğer gelinler gibi heyecanlı olduğunu da anlatan 77 yaşındaki kadın, "Bu benim için duygusal bir andı, çünkü yıllardır hayalini kurduğum bir şeydi. Gelinliğin içinde bu kadar güzel görüneceğimi düşünmemiştim" dedi.
Hayalini kurduğu şeyi sonunda yaptı
77 yaşındaki kadın son olarak henüz nikah masasına oturmamış veya hayallerindeki düğünü görmemiş kadınlara da tavsiyede bulundu:
"Aşk, dünyadaki en önemli şeydir. Bu dünyayı bir gül bahçesine çevirebilir. Ama eğer kaderinizde aşk yoksa sizi mutlu edecek başka bir şeyler vardır demektir. Ben artık hayatımın benimle ilgili olduğu kısımdayım. Çocuklarım büyüdü, torunlarım var. Yani artık istediğimi yapma sırası bana geldi"