ABD'de 8 kişiyi öldüren kişi idam cezasına çarptırıldı

ABD'nin Arizona eyaletinde 2017'de 8 kişiyi öldürmekten suçlu bulunan, ayrıca adam kaçırma, silahlı soygun ve cinsel saldırı teşebbüsü suçlarından da mahkum edilen Cleophus Cooksey'e ilişkin karar açıklandı.
Phoenix ve Glendale kentlerinde işlenen 8 cinayetten suçlu bulunan 43 yaşındaki Cooksey, bu cinayetlerden 6'sı için idam cezasına çarptırıldı.
Ancak jüri, Cooksey'in annesi ve üvey babasının öldürülmesine ilişkin mahkumiyetlerde uygulanacak ceza konusunda karara varamadı.
6 KİŞİYİ VURARAK ÖLDÜRDÜ
Phoenix ve Glendale kentlerinde 2017'de 6 kişi vurularak öldürülmüştü.
Ölenler arasındaki Maria Villanueva'nın üzerinde Cooksey'e ait DNA bulunmuştu.
Annesi ve üvey babası da ölü bulunan Cooksey, Phoenix metrosunda yaşanan silahlı saldırı vakalarının ardından tutuklanmıştı.