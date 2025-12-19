ABD'de 8 kişiyi öldüren kişi idam cezasına çarptırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Arizona eyaletinde 2017'de 8 kişiyi öldürmekten suçlu bulunan, ayrıca adam kaçırma, silahlı soygun ve cinsel saldırı teşebbüsü suçlarından da mahkum edilen Cleophus Cooksey'e ilişkin karar açıklandı.

Phoenix ve Glendale kentlerinde işlenen 8 cinayetten suçlu bulunan 43 yaşındaki Cooksey, bu cinayetlerden 6'sı için idam cezasına çarptırıldı.

Ancak jüri, Cooksey'in annesi ve üvey babasının öldürülmesine ilişkin mahkumiyetlerde uygulanacak ceza konusunda karara varamadı.

6 KİŞİYİ VURARAK ÖLDÜRDÜ

Phoenix ve Glendale kentlerinde 2017'de 6 kişi vurularak öldürülmüştü.

Ölenler arasındaki Maria Villanueva'nın üzerinde Cooksey'e ait DNA bulunmuştu.

Annesi ve üvey babası da ölü bulunan Cooksey, Phoenix metrosunda yaşanan silahlı saldırı vakalarının ardından tutuklanmıştı.