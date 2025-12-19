ABD'de düşen küçük uçaktaki 7 kişinin öldüğü açıklandı

- ABD'nin North Carolina eyaletinde bir 'Cessna 550' tipi jet, Statesville havalimanına iniş sırasında düştü ve uçaktaki 7 kişinin öldüğü açıklandı.
- Yetkililer, kazada eski NASCAR pilotu Greg Biffle ve ailesinin de hayatını kaybedenler arasında olduğunu belirtti.
- Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, uçaktan çıkan yangın nedeniyle detaylı bilgi paylaşımı yapılamadı.
ABD'nin North Carolina eyaleti yetkilileri 'Cessna 550' tipi jetin Statesville kentindeki havalimanına inişi sırasında gerçekleşen kazaya ilişkin yaptıkları açıklamada uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiğini aktardı.
Kaza sonrası çıkan yangın nedeniyle uçaktaki yolcuların kesin listesini paylaşamadıklarını ifade eden yetkililer, emekli NASCAR pilotu Greg Biffle ile eşi ve iki çocuğunun da hayatını kaybeden 7 kişi arasında olduğunun değerlendirildiğini belirtti.
Yetkililer kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
PİSTTE ALEVLER YÜKSELDİ
ABD Federal Havacılık İdaresi, uçağın Statesville kentindeki havalimanına inişi sırasında düştüğünü bildirmişti.
Basına yansıyan görüntülerde uçağa ait enkazın bulunduğu pistte alevlerin yükseldiği dikkati çekmişti.