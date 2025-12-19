ABD'de düşen küçük uçaktaki 7 kişinin öldüğü açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin North Carolina eyaleti yetkilileri 'Cessna 550' tipi jetin Statesville kentindeki havalimanına inişi sırasında gerçekleşen kazaya ilişkin yaptıkları açıklamada uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiğini aktardı.

Kaza sonrası çıkan yangın nedeniyle uçaktaki yolcuların kesin listesini paylaşamadıklarını ifade eden yetkililer, emekli NASCAR pilotu Greg Biffle ile eşi ve iki çocuğunun da hayatını kaybeden 7 kişi arasında olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

Yetkililer kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

PİSTTE ALEVLER YÜKSELDİ

ABD Federal Havacılık İdaresi, uçağın Statesville kentindeki havalimanına inişi sırasında düştüğünü bildirmişti.

Basına yansıyan görüntülerde uçağa ait enkazın bulunduğu pistte alevlerin yükseldiği dikkati çekmişti.