ABD’de 8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçe

Florida eyaletinde 2018 yılına ait, okulda bir öğretmenin göğsüne yumruk atan 8 yaşındaki engelli çocuğun, polis tarafından ellerine kelepçe takılarak gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı.

ABD'nin Florida eyaletinde 2018 yılına ait ortaya çıkan görüntüde, okulda bir öğretmenin göğsüne yumruk atan 8 yaşındaki engelli çocuk, polis tarafından ellerine kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Bu anlar büyük tartışma yarattı.

AİLENİN AVUKATI GÖRÜNTÜLERİ SERVİS ETTİ

Görüntüleri, ailenin avukatı Ben Crump’ın basına servis ettiği aktarıldı.

Görüntülerde, polis ağlayan çocuğu gözaltına alırken korkutmak için 'Hapse gireceksin' ifadelerini kullanıyor.

ABD polisinden 8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı İZLE

AİLEDEN POLİSE DAVA

Çocuğun ailesi polis memurlarına dava açarak, küçük çocuğun korkutulduğunu ve psikolojisinin bozulduğunu belirtti.

Avukat Crump, polisin orantısız güç kullandığını dile getirirken, eski San Antonio Belediye Başkanı Julian Castro, görüntüyü paylaşarak çocuğun ne kadar travmatize olduğunu ifade etti.