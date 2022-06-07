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    ABD'de 80 milyon üzerinde koronavirüs aşısı bozuldu

    ABD'de 80 milyon üzerinde koronavirüs aşısı bozuldu

    ABD'de son kullanma tarihi geçtiği için 82,1 milyon doz aşı çöpe gitti.
    • 07.06.2022 - 06:07
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    Dünyanın 2 yıldan beri mücadele verdiği ve neredeyse sonuna gelindiği koronavirüs pandemisi için kullanılacak aşıların büyük bir bölümü ABD'de hiç oldu.

    82,1 milyon doz koronavirüs aşısı atıldı

    NBC’nin haberine göre, Aralık 2020’den mayıs ayı ortasına kadar ülke genelindeki eczaneler tarafından 82,1 milyon doz koronavirüs aşısı kullanılamayarak atıldı.

    Atılan dozların federal hükümet tarafından eyaletlere sağlanan miktarın toplamının yüzde 11'ine tekabül ettiği kaydedildi.

    "Aşılar raf ömürleri bittiği için çöpe gitti" açıklaması

    AA'nın haberine göre eyalet bazında Oklahoma ile Alaska'nın ellerindeki aşıların yaklaşık yüzde 28’ini atarak israfta başı çektiği bilgisi paylaşıldı.

    Söz konusu aşıların raf ömürlerinin sınırlı olmasından dolayı belirli bir süre içinde kullanılamayınca atıldığı bildirildi.


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