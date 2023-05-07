ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı: 9 ölü, 7 yaralı Texas'ta bir alışveriş merkezine giren saldırganın, elindeki silahla rastgele ateş açarak 9 kişiyi öldürdüğü ve 7 kişiyi yaraladığı açıklandı.

AA

ABD'de silahlı saldırı olayları bitmek bilmiyor.

Texas eyaletinde bir alışveriş merkezine rastgele ateş açıldı.

9 kişi yaşamını yitirdi

Dallas polisi olayla ilgili yaptığı açıklamada, ateş açan zanlının 7 kişiyi yaraladığı, 9 kişinin ise ölümüne sebep olduğu belirtildi.

Saldırgan etkisiz hale getirildi

Polis Şefi Brian Harvey, düzenlediği basın toplantısında, Allen Premium Otlets isimli alışveriş merkezinde, insanlara rastgele ateş eden saldırganın, etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, alışveriş merkezinin dışında yerde yatan insanların olduğu görüldü.

"Tarif edilemez bir tradeji"

Texas Valisi Greg Abbott ise yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili "tarif edilemez bir trajedi" ifadesini kullandı.

Saldırının ardından ABD Başkanı Joe Biden'a da bilgi verildi.

Pazar günü, saldırıda ölenler için anma töreni düzenleneceği bildirildi.

