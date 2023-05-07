ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı: 9 ölü, 7 yaralı
AA

ABD'de olayları bitmek bilmiyor.

Texas eyaletinde bir alışveriş merkezine rastgele ateş açıldı.

9 kişi yaşamını yitirdi

Dallas polisi olayla ilgili yaptığı açıklamada, ateş açan zanlının 7 kişiyi yaraladığı, 9 kişinin ise ölümüne sebep olduğu belirtildi.

ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı: 9 ölü, 7 yaralı

Saldırgan etkisiz hale getirildi

Polis Şefi Brian Harvey, düzenlediği basın toplantısında, Allen Premium Otlets isimli alışveriş merkezinde, insanlara rastgele ateş eden saldırganın, etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, alışveriş merkezinin dışında yerde yatan insanların olduğu görüldü.

ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı: 9 ölü, 7 yaralı

"Tarif edilemez bir tradeji"

Texas Valisi Greg Abbott ise yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili "tarif edilemez bir trajedi" ifadesini kullandı.

Saldırının ardından Başkanı Joe Biden'a da bilgi verildi.

Pazar günü, saldırıda ölenler için anma töreni düzenleneceği bildirildi.

ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı: 9 ölü, 7 yaralı