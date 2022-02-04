ABD'de anket: Joe Biden, en kötü başkanlardan biri olacak

ABD'de anket: Joe Biden, en kötü başkanlardan biri olacak

Biden'ın görev onayı Amerikan halkı arasında düşük oranlarda seyretmeye devam ediyor. Bu durum, son yapılan ankete de yansıdı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 yıllık görev süresi boyunca ortaya koyduğu performans, sadece Cumhuriyetçiler arasında değil, Demokratlar arasında da eleştiri konusu oldu.

Son dönemde Hillary Clinton'ın Beyaz Saray yönetimini eleştiren ifadeleri, bu durumun bir örneğini oluşturuyor.

"TARİHİN EN KÖTÜ AMERİKAN BAŞKANI"

Anket şirketi Rasmussen Reports tarafından yapılan araştırmaya göre, seçmenlerin yarısından fazlası, Biden'ın "tarihin en kötü Amerikan başkanlarından biri olarak görevden ayrılacağına" inandıklarını söyledi.

ANKETTEN YÜZDE 54 ÇIKTI

Yüzde 54, Biden'ın "tarihin en kötü başkanlarından biri" olacağını düşünüyor. Yüzde 15 ise ABD Başkanı'nın "en iyiler" arasında yer alacağı kanaatine sahip.

TRUMP VE OBAMA, BIDEN'IN ÖNÜNDE

Mail'in haberine göre, ankette eski Başkanlar Donald Trump ve Barack Obama, Joe Biden'dan daha iyi performans gösterdi.

Trump için yüzde 41, ABD tarihinin en iyi başkanlarından biri olarak derecelendirileceğini söylerken, yüzde 43'ü en kötülerinden biri olarak kabul edileceğini aktardı.

Obama'nın en iyi başkanlar arasında yer alacağını söyleyenler yüzde 34, en kötü başkanlar arasında yer alacağını söyleyenler ise yüzde 33 oldu.

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