ABD'de, annesinin tabletinden 16 bin 293 dolarlık harcama yapan çocuk

Hesabından çekilen paralara ilk başta ne olduğunu anlayamayan anne, daha sonra durumu fark etse de geç kaldı.

ABD'de 41 yaşındaki Jessica Johnson, koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışmaya başlarken, oğlunun tabletten alışveriş yapmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Connecticut eyaletinde yaşayan Johnson'ın 6 yaşındaki oğlu George, Sonic Forces oyunuyla ilgili özellikleri satın aldı.

ANNESİNİN TABLETİNDEN 16 BİN 293 DOLAR HARCADI

9 Temmuz'da Johnson'ın tabletinden 25 işlem yapılırken, toplam tutar önce 2 bin 500 doları ardından 16 bin 293 doları (yaklaşık 128 bin TL) buldu. Çaresiz anne, ilk başta ne olduğunu anlayamasa da Apple ve PayPal'ın yüksek meblağlar çektiğini sonradan fark etti.

Başvuru yaptığı banka tarafından Apple'a yönlendirilen Jessica Johnson, şirketten "60 gün içinde aramadığınız için parayı iade edemeyeceğiz." şeklinde yanıt aldı.

"BİLSEYDİM İZİN VERMEZDİM"

NY Post'un haberine göre, hesabına önleyici ayarlar koymadığını, çünkü bunları bilmediğini itiraf eden anne, "Açıkçası, bunun için bir ayar olduğunu bilseydim, 6 yaşındaki çocuğumun sanal altın halkalar için yaklaşık 20 bin dolar tutarında ödeme yapmasına izin vermezdim. Bu oyunlar tamamen yağmacı olarak tasarlanarak, çocukların bir şeyler almasını sağlıyor." diye konuştu.

"GERİ ÖDEYECEĞİM ANNE"

Oğlu George'a yaptıkları konusunda açıklamada bulunan Johnson, oğlundan "Sana geri ödeyeceğim anne." karşılığını aldığını söyledi.

DİĞER ANNE-BABALARI UYARDI

Diğer ebeveynlere tavsiyede bulunan Jessica Johnson, "Güvenlik ayarlarınızı kontrol edin. Bunun, bu oyunlarda bile mümkün olması dehşete düşürüyor. Apple cihazları bunu önlemek için önceden ayarlanmamış." ifadelerini kullandı.