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    ABD'de arabayla gasp

    Kaliforniya'daki soyguncular, çantasını çaldıkları kadını yolun ortasında sürükledi.
    • DHA
    • 01.03.2021 - 18:40
    • Güncelleme : 01.03.2021 - 18:53
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    ABD'de arabayla gasp

    ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Oakland kentinde bulunan Çin Mahallesi'nde yürüyen Jenny isimli kadın, kapkaççıların hedefi oldu.

    Arabalı kapkaççılar, aracın kapılarını açarak kadının çantasına uzandı.

    METRELERCE SÜRÜKLENDİ

    Çantasını bırakmamamakta direnen kadın ise araçla birlikte yolda sürüklenmeye başladı. Yaşanan o anlar da çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    "HER ŞEYDEN KORKMAYA BAŞLADI"

    Olaya karışan kadının eşi Eric, ABD medyasına yaptığı açıklamada,“Eşim saldırının psikolojik etkisini hala atlatamıyor. Şu anda her şeyden çok, korkuyor” dedi.

    Oakland Polis Teşkilatı, olayın kapsamlı incelendiğini, soyguncuların arandığını duyurdu.

    ABD'de arabayla gasp VİDEO

    ABD de arabayla gasp #1

    ABD de arabayla gasp #2

    ABD de arabayla gasp #3

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