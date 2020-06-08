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    ABD'de aracıyla göstericilerin arasına dalıp ateş açtı

    Seattle'da bir saldırgan, arabasından indikten sonra bir protestocuyu vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2020 - 14:44
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    ABD'de aracıyla göstericilerin arasına dalıp ateş açtı

    Görüntüler, ABD'nin başkenti Washington'da kaydedildi.

    Eyalete bağlı Seattle şehrinde, polis şiddeti sonucu öldürülen siyahi Amerikalı George Floyd için gösteri düzenlendi.

    Gösterilerde, yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. Kalabalığın olduğu alana aracıyla hızla gelen bir saldırgan, kendisine engel olmak isteyen bir siyahiyi silahla vurdu.

    PROTESTOCULARA ATEŞ AÇTI

    Aracından inerek kalabalığın arasına giren eli silahlı saldırgan, daha sonra gözden kayboldu. O anlar, çevredekiler tarafından anbean kaydedildi.

    ABD'de aracıyla göstericilerin arasına dalıp ateş açtı VİDEO

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