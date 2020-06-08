Seattle'da bir saldırgan, arabasından indikten sonra bir protestocuyu vurdu.

Görüntüler, ABD'nin başkenti Washington'da kaydedildi.

Eyalete bağlı Seattle şehrinde, polis şiddeti sonucu öldürülen siyahi Amerikalı George Floyd için gösteri düzenlendi.

Gösterilerde, yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. Kalabalığın olduğu alana aracıyla hızla gelen bir saldırgan, kendisine engel olmak isteyen bir siyahiyi silahla vurdu.

PROTESTOCULARA ATEŞ AÇTI

Aracından inerek kalabalığın arasına giren eli silahlı saldırgan, daha sonra gözden kayboldu. O anlar, çevredekiler tarafından anbean kaydedildi.

ABD'de aracıyla göstericilerin arasına dalıp ateş açtı VİDEO