ABD'de aracıyla polis karakoluna dalan adam kamerada ABD’nin New Jersey eyaletinde bir sürücü, aracını polis karakoluna doğru sürerek polislerin olduğu odaya daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

ABD’nin New Jersey eyaletinde 20 Eylül’de bir sürücü aracını hızla polis karakoluna doğru sürdü.

Şarkı dinlerken, polis karakoluna daldı

Polis tarafından dün yayınlanan görüntülerde, aracın büyük bir hızla polislerin bulunduğu odaya daldığı görülürken, sürücünün yüksek sesle Guns N' Roses grubuna ait Welcome To The Jungle şarkısını dinlediği kaydedildi.

Gözaltına alınan şahsın başka suçları da çıktı

Odaya giren araçtan iki eli havada çıkan sürücü polis tarafından gözaltına alındı.

Yapılan açıklamada, sürücünün terör saldırısı da dahil çok sayıda suçlamayla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Ayrıca sürücünün aynı gün bir konutun garajına kasten saldırmakla da suçlandığı aktarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)