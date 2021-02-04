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    ABD'de araçtakileri korkutan keçiler

    Kansas'ta ayaklarını aracın içine doğru uzatan keçi, araçtakilere korku dolu anlar yaşattı.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 14:57
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 15:08
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    ABD'de araçtakileri korkutan keçiler

    Araçlarıyla gezmeye çıkan Amerikalılar, keçiler tarafından korkutuldu.

    Kansas eyaletinde keçilerin olduğu yerde duran iki arkadaştan biri, aracın camını açtı.

    KEÇİ KORKUSU KAMERADA

    Açık camı fark eden keçi, iki ayağını aracın içine doğru uzattı, arabanın içindekiler büyük korku yaşadı.

    O anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

    ABD'de arabanın içindeki kadınları korkutan keçiler ViDEO

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