ABD'de araçtakileri korkutan keçiler

Kansas'ta ayaklarını aracın içine doğru uzatan keçi, araçtakilere korku dolu anlar yaşattı.

Araçlarıyla gezmeye çıkan Amerikalılar, keçiler tarafından korkutuldu.

Kansas eyaletinde keçilerin olduğu yerde duran iki arkadaştan biri, aracın camını açtı.

KEÇİ KORKUSU KAMERADA

Açık camı fark eden keçi, iki ayağını aracın içine doğru uzattı, arabanın içindekiler büyük korku yaşadı.

O anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

ABD'de arabanın içindeki kadınları korkutan keçiler ViDEO