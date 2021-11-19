ABD'de araştırma: Koronavirüsün kaynağı muhtemelen Vuhan

Yapılan son araştırmaya göre, salgın kaynaklı vakanın ilk olarak deniz ürünleri satıcısında görüldüğü kaydedildi.

5 milyondan fazla ölüm ve 256 milyonun üzerinde vakaya yol açan koronavirüs salgınının çıkış noktasına ilişkin tartışmalar sürüyor.

ABD, salgın konusunda Çin'in Vuhan kentini işaret ederken, Pekin'den yapılan açıklamalarda ise araştırmalara ABD'de devam edilmesi isteniyor.

KORONAVİRÜS TARTIŞMASINDA YENİ BOYUT

Arizona Üniversitesi'nde Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Başkanı Michael Worobey tarafından pandeminin kökenine dair yeni bir çalışma yayınlandı.

Bilinen ilk koronavirüs vakasına, pazarla hiçbir bağlantısı olmayan bir muhasebecide değil, Çin'in Vuhan kentindeki bir pazar satıcısında rastlandığı kaydedildi.

DENİZ ÜRÜNLERİ SATICISINDA İLK VAKA GÖRÜLDÜ

Worobey, yaygın olarak koronavirüslü ilk kişi olduğu düşünülen muhasebecinin ilk semptomlarının, başlangıçta bilinenden birkaç gün sonra, 16 Aralık'ta ortaya çıktığını söyledi.

Araştırma, "Belirtileri Huanan Pazarı'ndaki işçilerde görülen birden fazla vakadan sonra ortaya çıktı ve orada bir kadın deniz ürünleri satıcısı bilinen en eski vaka oldu. Hastalık başlangıcı 11 Aralık." diyor.

GÜÇLÜ KANITLAR VAR

Çoğu erken semptomatik vakanın pazarla bağlantılı olduğu, özellikle rakun köpeklerinin kafeslendiği bölgede görüldüğü aktarıldı.

Koronavirüs salgınının canlı hayvan pazarından kaynaklandığına dair güçlü kanıtlar olduğu vurgulandı.

Daha önce Çin'de pandeminin kökenlerine dair araştırmalar yürüten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen ay koronavirüsün kaynağını araştırmak için yeni bir uzman grubu önerdi.

DSÖ ekibi, Vuhan'daki hayvan pazarını ziyaret etti ViDEO