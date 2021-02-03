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ABD’de askeri helikopter düştü: 3 ölü
Idaho Ordusu Ulusal Muhafız personelini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 3 asker yaşamını yitirdi.
- DHA
- 03.02.2021 - 18:05
ABD’nin Idaho eyaletindeki Boise kentindeki Lucky Peak Eyalet Parkı yakınlarında Ulusal Muhafızlara ait UH-60 Black Hawk tipi askeri helikopter düştü.
3 ÖLÜ
Helikopterde yaşamını yitiren 3 pilotun eğitim uçuşu yaptıkları öğrenildi. Helikopterin yerel saatle 20.00 sıralarında düştüğü, gece yarısı 00.15 sıralarında yaşamını yitiren askerlere ulaşıldığı açıklandı.
Helikopterin düşme nedeninin henüz bilinmediği, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.