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    ABD’de, Astroworld Festivali’ndeki izdiham can aldı

    Teksas’taki Astroworld Festivali’nde rapçi Travis Scott’un sahne aldığı sırada çıkan izdihamda en az 8 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı
    • AA
    • 06.11.2021 - 11:42
    • Güncelleme : 06.11.2021 - 12:15
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    ABD’de, Astroworld Festivali’ndeki izdiham can aldı

    ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde düzenlenen Astroworld Festivali'nde, yerel saat ile rapçi Travis Scott’un sahne aldığı sırada izdiham çıktı.

    Houston İtfaiye Şefi Samuel Pena konsere ara verildiğini, izdihamda en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

    Pena, izdihamda yüzlerce kişinin yaralandığını belirtti.

    11 KİŞİNİN KALBİ ANİDEN DURDU

    Yaralıların olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedavi edildiğini dile getiren Pena, yaklaşık 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bu kişilerden 11'inin ani kalp durması nedeniyle tedaviye alındığını belirtti.

    Pena, yaralılar arasında çocukların da olduğunu aktardı.

    ABD’de, Astroworld Festivali’ndeki izdiham can aldı VİDEO

    SORUŞTURMA AÇILDI

    Houston Emniyet Müdürü Troy Finner, festivalde yüzlerce polisin görevli olduğunu ve hızla olaya müdahale ettiklerini söyledi.

    Finner, olayla ilgili soruşturma açıldığını açıkladı.

    ABD’de, Astroworld Festivali’ndeki izdiham can aldı #1

    ABD’de, Astroworld Festivali’ndeki izdiham can aldı #2

    ABD’de, Astroworld Festivali’ndeki izdiham can aldı #3

    ABD’de, Astroworld Festivali’ndeki izdiham can aldı #4

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