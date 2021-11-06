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- ABD’de, Astroworld Festivali’ndeki izdiham can aldı
ABD’de, Astroworld Festivali’ndeki izdiham can aldı
- AA
- 06.11.2021 - 11:42
- Güncelleme : 06.11.2021 - 12:15
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde düzenlenen Astroworld Festivali'nde, yerel saat ile rapçi Travis Scott’un sahne aldığı sırada izdiham çıktı.
Houston İtfaiye Şefi Samuel Pena konsere ara verildiğini, izdihamda en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.
Pena, izdihamda yüzlerce kişinin yaralandığını belirtti.
11 KİŞİNİN KALBİ ANİDEN DURDU
Yaralıların olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedavi edildiğini dile getiren Pena, yaklaşık 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bu kişilerden 11'inin ani kalp durması nedeniyle tedaviye alındığını belirtti.
Pena, yaralılar arasında çocukların da olduğunu aktardı.
ABD’de, Astroworld Festivali’ndeki izdiham can aldı VİDEO
SORUŞTURMA AÇILDI
Houston Emniyet Müdürü Troy Finner, festivalde yüzlerce polisin görevli olduğunu ve hızla olaya müdahale ettiklerini söyledi.
Finner, olayla ilgili soruşturma açıldığını açıkladı.