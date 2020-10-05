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    ABD'de Atatürk büstünü, Ermeni saldırılarına karşı korudular

    ABD'de Atatürk büstünü, Ermeni saldırılarına karşı korudular

    Washington'da kayda geçen görüntülerde bir grup Amerikalı, Atatürk'ün büstünü çevreledi.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 10:15
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 10:15
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    Azerbaycan ordusu karşısında bozguna uğrayan Ermenistan güçleri, sivilleri hedef almaya başladı.

    Çaresizlik içindeki Ermenistan askerleri, Gence'de sivil yerleşim yerlerine kullanımı yasaklanan misket bombalarıyla saldırılar düzenledi.

    Birçok ülkede yaşayan Azerbaycanlılar, saldırılara tepki için sokakları döküldü. Ermeniler de karşı gösteri yapmaya kalktı.

    ATATÜRK'ÜN BÜSTÜNÜ KORUMAYA ALDILAR

    ABD'nin başkenti Washington'da ise objektiflere dikkat çeken bir kare yansıdı.

    Washington'daki Mustafa Kemal Atatürk büstü, Ermenilerin protesto gösterisi sırasında saldırıya uğramaması için Amerikalı vatandaşlar tarafından korundu.

    Görüntü, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

    ABD'de Atatürk büstünü, Ermeni saldırılarına karşı korudular ViDEO

    ABD de Atatürk büstünü, Ermeni saldırılarına karşı korudular #1

    Ermenistan ordusu, Azerbaycan'daki sivilleri hedef aldı ViDEO

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