ABD’de ATM’yi çalan soyguncular, makineyi yola düşürdü İki soyguncu, forklift kullanarak ATM’yi çalışmaya kalkıştı ancak başaramadı. ATM’nin kamyonetin kasasından düştüğü, soyguncuların makineyi alamadan kaçtıkları öğrenildi.

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DHA

Duyan inanmadı, gören şoke oldu…

İki soyguncunun ABD’de yaptıkları “bu kadarına da pes” dedirtti.

Geçtiğimiz 2 Ağustos’ta Sacramento kentinin Watt Bulvarı'ndaki bir ATM’yi gözüne kestiren hırsızlar, sabah saat 06.15 sıralarında forklift ve kamyonet ile olay yerinde belirdi.

Plan bozuldu

Soyguncular öyle bir plan yapmıştı ki ancak kendi hatalarına kurban gidebilirlerdi.

Öyle de oldu.

Forklifti kullanan şüpheli, ATM'yi platformun üzerinden devirdikten sonra makineyi kamyonetin kasasına yükledi.

ATM, kamyonetten düştü

İkinci şüpheli ATM ile uzaklaştı ancak kaçış sırasında ATM, kamyonetten düştü.

Hatta kazaya bile neden oldu.

Saniye saniye kamerada

Her iki şüpheli olay yerinden kaçarken, bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis, soyguncuların kimliklerinin henüz belirlenemediğini duyurdu.