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    ABD'de AVM'de silahlı saldırı: 4 ölü

    Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil 4 kişi hayatını kaybetti.
    • 18.07.2022 - 06:04
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 06:22
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    ABD'de AVM'de silahlı saldırı: 4 ölü

    ABD’de Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde bulunan Greenwood Park Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

    Saldırgan dahil 4 kişi öldü

    AA'nın haberine göre; ilk belirlemelere göre, saldırıda saldırgan dahil 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

    Saldırganın, AVM'deki silahlı bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Saldırganın üzerinden çok sayıda dolu şarjör çıktığı belirtildi.

    Polis olaya ilişkin incelemesini sürdürüyor.

    ABD de AVM de silahlı saldırı: 4 ölü #1

    ABD de AVM de silahlı saldırı: 4 ölü #2


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