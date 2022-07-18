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- ABD'de AVM'de silahlı saldırı: 4 ölü
ABD'de AVM'de silahlı saldırı: 4 ölü
Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil 4 kişi hayatını kaybetti.
- 18.07.2022 - 06:04
- Güncelleme : 18.07.2022 - 06:22
ABD’de Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde bulunan Greenwood Park Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Saldırgan dahil 4 kişi öldü
AA'nın haberine göre; ilk belirlemelere göre, saldırıda saldırgan dahil 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.
Saldırganın, AVM'deki silahlı bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Saldırganın üzerinden çok sayıda dolu şarjör çıktığı belirtildi.
Polis olaya ilişkin incelemesini sürdürüyor.