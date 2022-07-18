ABD'de AVM'de silahlı saldırı: 4 ölü

Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD’de Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde bulunan Greenwood Park Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Saldırgan dahil 4 kişi öldü

AA'nın haberine göre; ilk belirlemelere göre, saldırıda saldırgan dahil 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Saldırganın, AVM'deki silahlı bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Saldırganın üzerinden çok sayıda dolu şarjör çıktığı belirtildi.

Polis olaya ilişkin incelemesini sürdürüyor.