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    ABD’de bahçe kapısını kıran ayı, ev sahibini korkuttu

    Bahçe kapısından kırarak eve giren ayı, havuz kenarında uyuya kalan Matt Bete'yi uyandırdı. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 20.09.2020 - 18:27
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    ABD’de bahçe kapısını kıran ayı, ev sahibini korkuttu

    ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Greenfield şehrinde, Matt Bete'ye ait evin bahçe kapısnı kıran ayı panik yarattı.

    Evin havuzuna doğru ilerleyen ayı önce havuza yönelip havuzdan su içti.

    ABD’de bahçe kapısını kıran ayı, ev sahibini korkuttu VİDEO

    UYUYAN EV SAHİBİNİ UYANDIRDI

    Daha sonra havuzda kenarındaki şezlongta uyuya kalan Bete'ye yaklaştı.

    Bete'nin ayağına dokunan ve ev sahibini uyandırmaya çalışan ayı korkuya neden oldu.O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.

    ABD’de bahçe kapısını kıran ayı, ev sahibini korkuttu #1

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